Новосибирцы вдвое чаще стали покупать мотоциклы, средний возраст транспорта 11 лет, сообщает Drom.ru.

Популярность мотоциклов в Новосибирске в первом полугодии 2020 года, относительно 2019 вырос в два раза. В среднем по стране за пять лет востребованность мотоциклов увеличилась на 34%, а относительно прошлого года на 22,5%.

«Средний возраст российского мотопарка достаточно «солидный» — 14 лет. Половина мотоциклов на Дроме старше 13 лет и была выпущена до 2007 года. Самый старый мотоцикл, продающийся сейчас – М-72 Ирбит 1956 года выпуска. Тем не менее, четверть мототехники младше пяти лет, еще 10% – это мотоциклы 2020 года выпуска», — отметили аналитики сайта.

В Новосибирске показатели немного отличаются: средний возраст – 11 лет, 50% – модели, выпущенные до 2009 года, младше пяти лет в базе 26%, а младше одного года 10% мотоциклов. Самый молодой мотопарк находится в Томске и Кемерово, где средний возраст равен пяти годам. В Иркутске наоборот, самый «пожилой» мотопарк. Средний возраст мотоциклов здесь – 16,6 лет.

В России востребованы легкие мотоциклы для езды по бездорожью: «кросс», «эндуро» и «питбайки». Кроме того, люди стали больше интересоваться электробайками для езды по городу.

«Мешает распространению мотоциклов у нас в стране, как мне кажется, их стигматизация, как опасного средства передвижения. Хотя по статистике, с 2005 по 2017 год количество ДТП с их участием уменьшилось более чем в 2,5 раза. Кроме того, в некоторых регионах страны есть проблемы со сдачей экзамена в ГИБДД на категорию «А». Они проходят реже, чем для автомобилистов и, если человек не сдал с первого раза, то второй попытки приходится долго ждать», — сказала аналитик Drom.ru Елена Семисотова.