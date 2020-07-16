Вольеры для медведей увеличат в разы в новосибирском зоопарке

Новые большие вольеры для бурых и гималайских медведей построят в новосибирском зоопарке имени Шило, сообщает сам зоосад.

В ближайших планах Новосибирского зоопарка – строительство вольеров для бурых и гималайских медведей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал выделить средств из областного бюджета. Строительство должно начаться в октябре 2020 года.

Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас, но их площадь увеличится в разы. Они будут открытыми со смотровыми площадками и другими интересными решениями.

«Мы хотели бы построить павильон для крупных приматов, комплекс для африканских животных. Это крупные сооружения. Есть также объекты поменьше. Мир быстро меняется: появляются новые технологии, меняются подходы и требования к содержанию животных. Как бы экономически сложно не было, Новосибирскому зоопарку (как и остальным зоопаркам) нужно соответствовать этим требованиям, чтобы продолжать работу», — сказал директор зоопарка Андрей Шило.