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Вольеры для медведей увеличат в разы в новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые большие вольеры для бурых и гималайских медведей построят в новосибирском зоопарке имени Шило, сообщает сам зоосад.

В ближайших планах Новосибирского зоопарка – строительство вольеров для бурых и гималайских медведей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал выделить средств из областного бюджета. Строительство должно начаться в октябре 2020 года. 

Новые большие вольеры будут расположены на том же месте, где и сейчас, но их площадь увеличится в разы. Они будут открытыми со смотровыми площадками и другими интересными решениями.

«Мы хотели бы построить павильон для крупных приматов, комплекс для африканских животных. Это крупные сооружения. Есть также объекты поменьше. Мир быстро меняется: появляются новые технологии, меняются подходы и требования к содержанию животных. Как бы экономически сложно не было, Новосибирскому зоопарку (как и остальным зоопаркам) нужно соответствовать этим требованиям, чтобы продолжать работу», — сказал директор зоопарка Андрей Шило.

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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!