Выпускные балы пройдут в Кузбассе 1 августа

Выпускные балы в школах Кузбасса состоятся 1 августа, празднования пройдут на открытых площадках и будут сопровождаться профилактическими мерами, говорится в распоряжении губернатора региона Сергея Цивилева.

В Кемеровской области за последние сутки заразились коронавирусом 49 человек, выздоровели 68 человек.

Праздничные мероприятия для выпускников пройдут на открытом воздухе, без непосредственного контакта детей из разных классов. Выпускники будут должны соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру.



По распоряжению губернатора Кузбасса, концертные и театрально-зрелищные учреждения Кузбасса начинают подготовку к открытию театрального сезона, которое намечено на 20 августа. Возобновляются репетиции и предварительная продажа билетов на концерты и спектакли.



На входах в театры и концертные учреждения необходимо обеспечить контроль температуры тела сотрудников и посетителей, у билетных касс должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Персонал обязан обеспечить регулярное проветривание и санитарную обработку помещений, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. Сотрудники и посетители учреждений культуры должны соблюдать масочный режим. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.