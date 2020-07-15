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Организатора секты задержали в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Предположительный лидер экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, запрещенная на территории РФ) задержан в Томской области, сообщает региональный СУ СК РФ.

По данным следствия, в течение трех последних лет в Томской области была организована деятельность религиозной ячейки. 

Участники секты проводили закрытые конспиративные собрания, распространяли экстремистскую литературу, а также организовывали работу по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска.

Задержан предположительный организатор деятельности «Свидетелей Иеговы». Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По факту создания экстремистской организации возбуждено уголовное дело.


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