Организатора секты задержали в Томской области

Предположительный лидер экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, запрещенная на территории РФ) задержан в Томской области, сообщает региональный СУ СК РФ.

По данным следствия, в течение трех последних лет в Томской области была организована деятельность религиозной ячейки.

Участники секты проводили закрытые конспиративные собрания, распространяли экстремистскую литературу, а также организовывали работу по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска.

Задержан предположительный организатор деятельности «Свидетелей Иеговы». Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По факту создания экстремистской организации возбуждено уголовное дело.