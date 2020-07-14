Новосибирец сфотографировал самую яркую комету

Новосибирский астрофотограф Евгений Тихонов сфотографировал самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3, ее можно наблюдать в небе еще неделю, сообщает большой новосибирский планетарий.



C/2020 F3 (NEOWISE) — комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. В следующий раз она вернется к Солнцу через несколько тысяч лет.

Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю. Комету лучше наблюдать ночью, вдали от огней города.