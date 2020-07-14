НАВЕРХ

Новосибирец сфотографировал самую яркую комету

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Фото: © vk.com/nebonsk

Новосибирский астрофотограф Евгений Тихонов сфотографировал самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3, ее можно наблюдать в небе еще неделю, сообщает большой новосибирский планетарий.

C/2020 F3 (NEOWISE) — комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. В следующий раз она вернется к Солнцу через несколько тысяч лет.

Фото: © vk.com/nebonsk

Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю. Комету лучше наблюдать ночью, вдали от огней города.   

Еще по теме
Рогозин рассказал о перспективе полетов за пределы Солнечной системы
Новосибирец поймал яркую комету C2020 F3 NEOWISE
Загадочные круглые объекты обнаружили в космосе
Жизнь в кратерах спасет колонизаторов Луны и Марса от радиации
смотреть все
Новосибирск #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Новосибирец сфотографировал самую яркую комету
Сибирь 14.07.2020 12:37
Омского депутата заподозрили в хищении бюджета
Сибирь 14.07.2020 12:19
Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Сибирь 14.07.2020 12:14
Власти Забайкалья снизили тарифы ЖКХ для населения
Сибирь 14.07.2020 11:33
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8631
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
7814
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6466
Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим
4489
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31