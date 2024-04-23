Астрономы нашли гигантский космический «фонтан»

Австралийские астрономы обнаружили в космосе гигантский «фонтан», который извергает потоки газа на расстояние 20 тысяч световых лет.

Необычным объектом оказалась спиральная галактика NGC 4383 в созвездии Волосы Вероники, расположенная в 62 миллионах световых лет от Земли. NGC 4383 выбрасывает в пространство колоссальное количество вещества со скоростью более 1 миллиона километров в час.

По приблизительным оценкам, галактика уже извергла объем материи массой в 50 миллионов раз больше массы нашего Солнца, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Мощные струи, извергаемые космическим «фонтаном», состоят из водорода и ряда более тяжелых элементов, включая азот и серу. Ученые считают, что выброс стал результатом мощных звездных взрывов в центре NGC 4383, где сейчас идет процесс активного звездообразования.