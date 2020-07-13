Ученые нашли антитела к коронавирусу в грудном молоке

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в грудном молоке рожениц, переболевших COVID-19. Они помогают ребенку противостоять патогену, но делать выводы о создании лекарства на его основе преждевременно, сообщили эксперты.

Ученые из Пекинского института биотехнологии провели исследование совместно с больницей Чанчжэн. И обнародовали результаты по обнаруженным антителам в молоке рожениц. Также исследователи сделали вывод о пользе грудного вскармливания даже в период пандемии.

Специалисты Калифорнийского университета Мерсед провели аналогичное исследование с тысячами кормящих матерей, 350 из которых перенесли COVID-19. Ученые проанализировали образцы их молока, которое было собрано спустя 14–30 дней после того, как симптомы болезни ослабли, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследований.

В результате было показано, что в молоке переболевших женщин содержится 90% специализированных антител, способных выживать в пищеварительном тракте. Но российские ученые предостерегают от поспешных выводов.

#Здоровье «Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?

«Представленные данные являются предварительными с использованием небольшого размера выборки. Необходимо долгосрочное последующее исследование, чтобы определить, действительно ли найденные в грудном молоке антитела защищают находящихся на грудном вскармливании детей», — сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

Использование антител из грудного молока для лечения больных COVID-19 возможно, но это не панацея, пояснил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«На самом деле процедуры очистки гамма-глобулинов из грудного молока женщин, а также из молока коз и коров описаны более 40 лет назад. Но дело в том, что количественно этот источник иммуноглобулинов крайне ограничен и может быть использован для лечения, пожалуй, только грудных детей», — резюмировал вирусолог.