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Ученые нашли антитела к коронавирусу в грудном молоке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fancycrave1 / Pixabay License

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в грудном молоке рожениц, переболевших COVID-19. Они помогают ребенку противостоять патогену, но делать выводы о создании лекарства на его основе преждевременно, сообщили эксперты.

Ученые из Пекинского института биотехнологии провели исследование совместно с больницей Чанчжэн. И обнародовали результаты по обнаруженным антителам в молоке рожениц. Также исследователи сделали вывод о пользе грудного вскармливания даже в период пандемии.

Специалисты Калифорнийского университета Мерсед провели аналогичное исследование с тысячами кормящих матерей, 350 из которых перенесли COVID-19. Ученые проанализировали образцы их молока, которое было собрано спустя 14–30 дней после того, как симптомы болезни ослабли, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследований.

В результате было показано, что в молоке переболевших женщин содержится 90% специализированных антител, способных выживать в пищеварительном тракте. Но российские ученые предостерегают от поспешных выводов.

#Здоровье
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«Представленные данные являются предварительными с использованием небольшого размера выборки. Необходимо долгосрочное последующее исследование, чтобы определить, действительно ли найденные в грудном молоке антитела защищают находящихся на грудном вскармливании детей», — сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

Использование антител из грудного молока для лечения больных COVID-19 возможно, но это не панацея, пояснил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«На самом деле процедуры очистки гамма-глобулинов из грудного молока женщин, а также из молока коз и коров описаны более 40 лет назад. Но дело в том, что количественно этот источник иммуноглобулинов крайне ограничен и может быть использован для лечения, пожалуй, только грудных детей», — резюмировал вирусолог.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.