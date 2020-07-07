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«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Скрининговые исследования на наличие антител к коронавирусу проходят в нескольких регионах России. Кому нужно сдавать тест? Можно ли считать себя в безопасности при обнаружении иммунитета? И чем исследование поможет фундаментальной науке?

Медики в Новосибирской области проводят скрининговое исследование на наличие антител к коронавирусной инфекции у 2,6 тысячи человек разных возрастов. Первые результаты исследований уже есть — у 9% новосибирцев есть антитела. В Москве процент «счастливчиков», перенесших COVID-19 и выработавших защиту, достигает 20%.

Врачи склонны считать, что коллективный иммунитет вырабатывается на отметке примерно в 60% от всего населения региона. Но что такое антитела? О чем могут рассказать иммуноглобулины? Зачем массовые исследования нужны фундаментальной науке и для чего в них участвовать?

Как сдать тест на антитела?

При попадании вируса в организм иммунная система человека через некоторое время формирует специфические к вирусу антитела (Ig – иммуноглобулины). Их цель — нейтрализовать «захватчика» и защитить организм от инфекции в последующем.

Выявление антител разных классов в крови свидетельствует о текущем или прошлом инфекционном процессе. И помогает оценить стадию развития инфекции. Тест на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 сдавать нужно, когда человек условно здоров. То есть не имеет симптомов ОРВИ (повышенной температуры, насморка, одышки, кашля).

Если человек не участвует в бесплатном скринингом исследовании, то сдать тест можно платно. Никакой специальной подготовки перед сдачей теста не требуется. Но за четыре часа до похода в клинику лучше ничего не есть.

Медики советуют сделать тест в первую очередь тем, кто:

  • Прошедшей зимой или весной переболел тяжелым нетипичным ОРВИ или был в контакте с переболевшими нетипичным ОРВИ.
  • Летал в страны, в которых в последствии сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также в Москву и Санкт- Петербург.
  • По роду деятельности ежедневно контактирует с большим количеством людей, часто пользуется общественным транспортом и не может снизить социальную активность.

Как определяют антитела?

Стадию течения болезни помогают определить иммуноглобулины класса М (IgM) и класса G (IgG). Так, если тест покажет наличие IgM — это значит, что человек скорее всего болен и у него острая фаза течения инфекции. Антитела класса IgG указывают на уже устойчивый иммунитет к инфекции.

Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) и М (IgМ) проводятся с применением технологии иммуноферментного анализа (ИФА). Для этого у человека берут кровь из вены.

ИФА — непрямой метод диагностики, показывает, был ли у пациента контакт с определенным возбудителем, появились ли в его организме антитела, свидетельствующие о контакте с возбудителем.

«Если был явный контакт с больным COVID-19 и/или "нерасшифрованное" респираторное заболевание в течение месяца до предполагаемой сдачи анализа, то сдавать нужно на антитела класса M и G», — сообщил главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Если же явных контактов и клинических симптомов в течение ближайшего месяца не было, но есть подозрение на перенесенную инфекцию ранее —можно сдать только на антитела класса IgG.

Для кого тест важен?

Тестирование на IgG к Sars-Cov-2 является чрезвычайно важным для оценки эпидемиологической обстановки. В рамках популяционного скрининга положительные тесты покажут уровень инфицирования в обществе — процент населения, подвергшегося воздействию вируса. Это в перспективе поможет понять, как формируется коллективный иммунитет, пояснил Поздняков.

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Подобные исследования — один из лучших способов выяснить, встречались ли люди из этого региона с чем-то антигенно подобным вирусу, соглашается завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Но для специалиста-вирусолога также важно знать, какой тест, на какие антитела и к каким белкам используется. Без этого знания невозможно оценить целесообразность и информативность исследования.

Нетесов привел пример: иммуноферментный тест-набор под названием Architect на антитела к вирусу SARS-CoV-2 крайне авторитетной американской компании «Эбботт» прошел уже как минимум один процесс совершенствования со дня первого выпуска этой тест-системы.

Это означает, что результаты на одних и тех же пробах от больных, полученные с первой модификацией этого теста, выпущенной в феврале, будут наверняка отличаться от результатов, выполненных на апрельской модификации теста.

Поэтому, отметил Нетесов, исследование нужно проводить постоянно. Оно должно быть организовано корректно, с возможностью перепроверки результатов анализа, полученных на ранней стадии, с результатами, полученными на более поздних стадиях. Именно так и только так можно выявить встречаемость различных заболеваний, напряженность иммунитета и размер иммунной прослойки населения.

Где затаился коронавирус?

«К сожалению, наше федеральное Министерство здравоохранения таких исследований до недавнего времени практически не проводило. Между тем, в США, Канаде, Китае, Японии, странах ЕС и ряде других стран такие скрининговые исследования в отношении целого ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проводятся регулярно», — добавил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ.

Именно на основе результатов таких тестов и строятся программы научных исследований и разработок, и стратегии борьбы с конкретными заболеваниями.

К тому же, наличие антител в крови — радостная новость не только для их обладателей. Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 после выздоровления могут пройти количественный тест на IgG к Sars-Cov-2 и стать донорами для переливания плазмы «ковидным» больным, сказал Поздняков.

О чем не стоит забывать?

Если тест показал наличие антител к SARS-CoV-2, то можно предположить, что человек обеспечен защитой на полгода. Сама эпидемия продолжается всего шесть месяцев и строго доказанных повторных случаев заболеваний COVID-19 у одного человека пока нет.

«Следовательно, как минимум шесть месяцев. И все, кто сейчас говорят про больший срок, мягко говоря, выдают желаемое за действительное», — заметил Нетесов.

Но обольщаться не стоит. Получив положительный тест на антитела, не нужно выбрасывать медицинские маски и, вообще, прекращать соблюдение всех требований эпидемиологической безопасности. Защита не абсолютна, а о коварном новом вирусе человечество пока знает далеко не все.

«Конечно, наличие значимого титра антител к каким-либо компонентам вируса делает шансы заболеть у данного человека гораздо меньшими. Но не может абсолютно исключить заболевания. И для обоснованного и окончательного заключения по этому вопросу данных пока собрано и проанализировано недостаточно», — резюмировал Нетесов.

Тема: Распространение коронавируса
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