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От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Температура тела — важнейший показатель здоровья. В период пандемии коронавируса за ней нужно тщательно следить — даже легкий жар может оказаться симптомом опасной инфекции. Способов измерить температуру множество — кроме традиционных ртутных, есть инфракрасные, электронные и даже жидкокристаллические градусники. Как выбрать оптимальный термометр?

Знакомый всем термометр в 1714 году разработал физик Даниэль Фаренгейт. Ученый сначала поменял воду на спирт, а затем догадался использовать ртуть. Эпоха ртутных градусников уходит, однако они еще есть во многих домах.

Ртутный термометр

Самый привычный для большинства россиян термометр. Состоит из стеклянной колбы с капилляром, который содержит ртуть. Специалисты считают его самым точным. Для измерения температуры тела ртутным градусником потребуется примерно пять минут. Но купить его сейчас затруднительно — с 2020 года Россия полностью отказалась от производства ртутных приборов.

Измерять температуру лучше всего под мышкой, во рту, в ухе, на лбу или в прямой кишке. Считается, что температура подмышек наименее точна, а ректальный способ обеспечивает наиболее близкий к истинным показаниям результат.

Плюсы прибора — простота, высокая точность, низкая цена. Однако ртутный градусник потенциально опасен — пары этого металла ядовиты, а стеклянную колбу легко разбить. Лучше не использовать его для измерения температуры у детей. Кроме этого, после каждого применения ртуть нужно стряхивать.

Галинстановый термометр

Внешне градусник очень похож на ртутный, однако токсичного металла внутри нет. Вместо него производители используют безопасный сплав — галлий, индий и олово. Смесь называется галинстан, при комнатной температуре она сохраняет текучесть. Термометр дешевый, продается в каждой аптеке.

Есть способ отличить градусник с ртутью от прибора с галинстаном. Нужно опустить термометр в воду. Ртуть тяжелее воды почти в 14 раз, прибор сразу утонет. Если термометр сохранил плавучесть, внутри него галлий, индий и олово.

В отличие от ртутного термометра, в таком приборе сбить показатели намного труднее — галинстан менее подвижен, чем ртуть. Такой градусник для получения верных значений нужно очень плотно прижимать к телу. Кроме этого, «на глаз» его непросто отличить от потенциально опасного ртутного термометра.

Электронный термометр

Де-факто современный стандарт в домашней аптечке. Обычно это пластиковый прибор с дисплеем, на котором отображаются измерения. На получение результата требуется 3 минуты, устройство способно сохранять последние показания в памяти, некоторые имеют гибкий наконечник для повышенной безопасности.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость такого градусника выше традиционного. Точность измерения хуже ртутного, нормальной считается погрешность 0,3 градуса. Многие неправильно пользуются прибором — большинство электронных термометров нужно вынимать только после второго сигнала. Кроме этого, время от времени электронный термометр требует замены батарейки.

Инфракрасный термометр

Бесконтактный инфракрасный термометр популярен у родителей маленьких детей, так как измерение температуры тела занимает не более секунды, нет необходимости беспокоить ребенка. Показания сразу высвечиваются на большом дисплее устройства. Таким термометром можно измерять и температуру окружающих предметов, что иногда бывает полезно.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

В линейке градусников это самый дорогой прибор. При эксплуатации требуется соблюдать определенные правила, без этого показания окажутся неточными. Не все знают, что использовать такой прибор необходимо строго на определенных участках тела. Оптимальным считается ушная раковина или височная артерия. Чтобы гарантировать точность, лучше провести серию измерений.

Жидкокристаллический термометр

Градусник в виде цветовой индикаторной полоски, который работает на жидких кристаллах. Такой термометр не содержит металлов, не требует элементов питания, не бьется, не боится влаги. Его принцип действия основан на изменении оптических характеристик жидкокристаллического слоя в процессе фазового перехода под действием температуры.

Фото: © nextemp.ru

Цена такого градусника ниже, чем электронного. По точности он сопоставим с ртутным — допускается абсолютная погрешность не более 0,1 градуса. На измерение нужно примерно 3 минуты. Через одну минуту прибор будет готов к повторному использованию. К минусам можно отнести непривычное получение показаний — придется самостоятельно считать цветные точки на корпусе прибора.

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