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«Вектор» начнет в середине июля испытания вакцины на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса, 15 июля он начнет ичспытания на добровольцах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги закончили доклинческие исследования, он прошли успешно, и мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет. Как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на "клинику"», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Попова добавила, что для детей должна быть создана специальная вакцина, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности.

«Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно»,— отметила главный санитарный врач России.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводит также Министерство обороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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