Двое погибли в ночном лобовом ДТП под Новосибирском

Два человека погибли и еще пятеро пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе в Новосибирской области, сообщает ГУ МВД России по региону в субботу.

Авария произошла в Искитимском районе на дороге «Новосибирск — Ташанта» около 1:30 (21:30 мск). Водитель Toyota Premio выехал на встречку, где его автомобиль сначала столкнулся с «ГАЗелью», а затем с Toyota Ipsum.

Фото: © ГУ МВД России по Новосибирской области

Водитель Premio и пассажир Ipsum от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля Ipsum, в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них переломы различных частей тела.

По факту столкновения проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.