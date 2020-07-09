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Бердчане пожаловались Путину на строительство мусорного полигона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Бердска и Искитима Новосибирской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить планируемую стройку мусорного полигона между городами.

Жители собрали почти 2 тысячи подписей с просьбой запретить строительство мусорного полигона между Бердском и Искитимом. Они уверены, что из-за розы ветров в городах будет стоять невыносимый запах. Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что он против строительства полигона в формате обычной свалки. Он бы согласился на мусороперерабатываюищй завод.

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«Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, главгосэкспертиза). Таким образом, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Министр акцентировал внимание на том, что выдача положительного заключения по проекту возможна только при обязательном соблюдении экологических требований удаленности от водных объектов, жилой застройки, норм воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ.

По его словам, для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района органами местного самоуправления создана рабочая группа с участием экологов и общественников.

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