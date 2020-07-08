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Турция испытала российский С-400 на американских F-16

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Минобороны Турции приступили к испытания российских зенитных ракетных систем С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщают западные СМИ.

При этом Турция проигнорировала предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний. Американские истребители на испытаниях будут летать на больших и малых высотах, приводит РИА Новости выдержки из материала Fighter Jets World

Осенью прошлого года турецкие военные также испытывали С-400 против американских истребителей, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а системы контролировали небо над турецкой столицей.

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Покупка российских ЗРК С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Поставки систем начались прошлым летом, однако американские власти требовали от турецких партнеров отказаться от сделки и приобрести комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или даже отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции, однако Анкара отказалась идти на уступки.

Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В последующем стороны достигли согласия по второй партии.



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