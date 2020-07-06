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Дальность поражения российских ЭМИ-пушек выросла до 10 км

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Navy

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек до 10 километров, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 километров

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что на начальном этапе дальность поражения составляла всего «пару километров».

По словам источника, испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ —электромагнитное излучение) состоялись весной.

Другой источник отметил агентству, что «уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 километров обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры». Источники таже отметили, что на испытаниях российские ЭМИ-пушки сжигали без возможности восстановления различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты.

#Оружие
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Главной проблемой такого оружия на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайший перспективе создать не удастся.

В ЭМИ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом». Излучение электромагнитной пушки за доли секунды разогревает поражаемый объект до крайне высоких температур.

Таким оружием, в частности, планируется оснащать беспилотный вариант истребителя шестого поколения. На пилотируемом самолете электромагнитное оружие применять опасно, так как оно может причинить вред собственному летчику.



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