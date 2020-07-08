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История с горой трупов в Томской области оказалась фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Журналист томского издания Станислав Микрюков опубликовал фотографии черных мешков, в которых якобы лежат тела умерших от COVID-19 в морге при Горбольнице №3 в Томске. Исполняющий обязанности начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх заявил, что на снимках не тела, а биологические отходы.

«На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса "Б", в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке», — приводит слова Горха региональный оперштаб.

Опубликовавший фотографии из морга журналист Станислав Микрюков не согласен с опровержением.

«Вот вам фото трупов с бирками COVID-19 из того самого морга! Вас всех нужно привлечь к уголовной ответственности за фейки, злоупотребление властью, и воспрепятствование журналистской деятельности, преднамеренную фальсификацию статистики», — написал в комментариях к официальному опровержению журналист, прикрепив серию фото из морга.

Журналист сообщил, что за распространение фейковой информации на автора фото оформили протокол о распространении недостоверной информации. Представитель УМВД по Томской области попросил Sibnet.ru для получения комментария написать официальный запрос.

Тема: Распространение коронавируса
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