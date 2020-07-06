Летние веранды и кафе открылись в Новосибирске

Летние веранды и кафе открылись в понедельник в Новосибирске,
хотя в выходные был зафиксирован рекорд по количеству заражений в сутки, сообщает
правительство региона.
По данным оперативного штаба на 5 июля, за сутки в
Новосибирской области выявили 112 новых случаев COVID-19. Это рекордные цифры
для региона с начала пандемии.
«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным
продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность
отдельных организаций. Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение по снятию
ограничений деятельности организаций общественного питания и, дополнительно к
тем видам деятельности, которые уже разрешены —торговля с доставкой, торговля
на вынос – возобновить деятельность летних кафе и летних веранд», — сказал
губернатор.
Травников говорил, что Новосибирской области удается
сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим,
большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже
функционирует.
Более двух месяцев уже работает практически вся сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские. С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки.
С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже
непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным
входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С
22 июня — разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным
входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать
посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и
Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов).