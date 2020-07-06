Летние веранды и кафе открылись в Новосибирске

Летние веранды и кафе открылись в понедельник в Новосибирске, хотя в выходные был зафиксирован рекорд по количеству заражений в сутки, сообщает правительство региона.

По данным оперативного штаба на 5 июля, за сутки в Новосибирской области выявили 112 новых случаев COVID-19. Это рекордные цифры для региона с начала пандемии.

«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение по снятию ограничений деятельности организаций общественного питания и, дополнительно к тем видам деятельности, которые уже разрешены —торговля с доставкой, торговля на вынос – возобновить деятельность летних кафе и летних веранд», — сказал губернатор.

Травников говорил, что Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует.



Более двух месяцев уже работает практически вся сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские. С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки.

С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня — разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов).