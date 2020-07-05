Квят и еще пять пилотов не преклонили колено на Гран-при Австрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
Пилотам «Формулы-1» на этапе в Шпильберге предложили встать на колено, чтобы выразить солидарность с борьбой против расизма и дискриминацией. Не все поддержали акцию.
«Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю выбор каждого пилота», — написал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Он добавил, что выступает за равенство и поддерживает борьбу с расизмом. Аналогичное мнение высказал Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Он назвал акцию «формальным жестом».
Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци. Но все пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью «End racism». Кроме того, в знак солидарности с борьбой против расизма «Мерседес» покрасил свои болиды в черный цвет, а в «Макларен» нанесли на болиды радугу.
xumepa312Сразу видно настоящий патриот который заботиться о своё народе!
neyron79Зарплаты рабочих упадут ниже плинтуса первого этажа? Для этого нужны мигранты?
Иркут 69ВП занялся своим привычным делом. Призывами...☺️
DrronumТак вот для этих будущих росиянцев и делали))
UynachalnicaКакой мороженной рыбы? Сейчас даже минтай уже под 200, последний раз по 174 видел. Это они о форели,...