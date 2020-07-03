Семья утонула на озере в Кемерове

Семейная пара и один ребенок утонули на Красном озере в Кемерове, сообщила СУ СК РФ по Кузбассу в пятницу.

По версия следствия, мужчина, его спутница и двое детей отдыхали на берегу озера. Женщина с детьми пошла купаться.

Мужчина, увидев, что они тонут, попытался их спасти, но тоже ушел под воду. Очевидцы смогли вытащить из воды девятилетнего мальчика. Девочка такого же возраста утонула.

Погибшие купались в несанкционированном месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).