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Семья утонула на озере в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Семейная пара и один ребенок утонули на Красном озере в Кемерове, сообщила СУ СК РФ по Кузбассу в пятницу.

По версия следствия, мужчина, его спутница и двое детей отдыхали на берегу озера. Женщина с детьми пошла купаться.

Мужчина, увидев, что они тонут, попытался их спасти, но тоже ушел под воду. Очевидцы смогли вытащить из воды девятилетнего мальчика. Девочка такого же возраста утонула.

Погибшие купались в несанкционированном месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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