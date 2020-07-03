Найдено тело пропавшего в Туве малыша

Пьяная мать не заметила исчезновения четырехлетнего сына, тело мальчика нашли в реке, скорее всего он утонул, сообщает СУ СК РФ по Туве.

В четверг в 10.00 мать ребенка и ее сожитель выпивали на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Ребенок был с ними. Около 17.00 мать заметила отсутствие сына. Она не заметила пропажи ребенка раньше из-за того, что была пьяна.

Тело ребенка было обнаружено в реке в 500 метрах от места исчезновения. На теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Из материалов уголовного дела выделены материалы в отношении матери ребенка в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного статьи 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), которые направлены в органы внутренних дел.

Следователи проверят действия (бездействие) органов системы профилактики, будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства.