Трамп сравнил общение с Россией и «сумасшедшими» демократами

Вести дела с Россией, а также Китаем и Северной Кореей проще, чем с «немного сумасшедшими» представителями Демократической партии США. заявил президент Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что его друг как-то спросил его, с какой из стран сложнее всего иметь дело, предположив, что это Россия. Северная Корея или Китай. «Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из других», — приводит РБК слова президент, выступая на судостроительном заводе Fincantieri Marinette Marin в штате Висконсин.

Трамп также назвал американских демократов «в некоторой степени безрассудными» и «немного сумасшедшими». Он пояснил, что представители Демократической партии препятствуют формированию бюджета страны, в частности, находят любые причины, чтобы не выделять средства на армию и оборону.

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«Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти, общаясь с этими людьми», — добавил Трамп.

Американский президент, являющийся республиканцем, регулярно критикует демократов. На фоне протестов после смерти Джорджа Флойда он, в частности, выступал с критикой властей штата Вашингтон и его столицы Сиэтла, заявив, что «городом управляют радикальные левые демократы».

Из-за дела об импичменте Трамп называл демократов «партией ненависти», а также обвинял их в том, что они не делают ничего хорошего для страны.