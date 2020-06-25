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Рекордное количество машин составило цифру 75 в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео «Вести.Кузбасс»

Автомобилисты в Кемерове установили рекорд России, выстроив из 300 машин цифру 75 в честь юбилея Победы, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Автолюбители собрались на площади Московской, где 300 машин выстроились в виде цифры 75. Это было наибольшее количество авто в подобных акциях.

Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и вручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат.

К участникам рекорда с высоты 1,7 тысячи метров спустился парашютист с огромной копией знамени Победы площадью около 250 квадратных метров. Его и гостей площади автомобилисты-участники рекорда поприветствовали протяжным сигналом.

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