Рекордное количество машин составило цифру 75 в Кузбассе

Автомобилисты в Кемерове установили рекорд России, выстроив из 300 машин цифру 75 в честь юбилея Победы, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Автолюбители собрались на площади Московской, где 300 машин выстроились в виде цифры 75. Это было наибольшее количество авто в подобных акциях.

Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и вручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат.

К участникам рекорда с высоты 1,7 тысячи метров спустился парашютист с огромной копией знамени Победы площадью около 250 квадратных метров. Его и гостей площади автомобилисты-участники рекорда поприветствовали протяжным сигналом.