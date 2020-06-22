Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным

Президент России Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где осмотрел главный собор Вооруженных сил, собор Воскресения Христова, и обратился к военнослужащим.

Глава государства осмотрел храм, а также принял участие в молебне, который отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, вместе с патриархом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей», сообщает ТАСС с места события.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 метров, а протяженность галереи музейного комплекса «Дорога памяти» — 1 418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, — 19,45 метра.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

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Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), полноценные богослужения в храме уже начались, но его посещение до сегодняшнего дня было ограничено. По его словам, после визита главы государства собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату визита не называл. В марте он сообщал, что глава государства перевел личные средства на изготовление центральной иконы главного храма Вооруженных сил РФ. По его словам, это пожертвование стало личным вкладом президента в создание храма, на церемонии закладки камня которого российский лидер также присутствовал.