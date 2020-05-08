Мифическая история войны: от генерала Мороза до заградотрядов

Великая Отечественная война до сих пор вызывает жаркие споры. А причиной тому — мифы, создаваемые пропагандистами. Одни стараются очернить подвиг советского народа, другие — подать его в исключительной восторженной тональности. И те, и другие искажают историю.

Роль Советского Союза в разгроме нацизма была огромна, а потери понесенные им колоссальны. Это общепризнано и никто из серьезных западных историков не ставит под сомнение. Дело в другом — СССР после Великой Отечественной получил статус великой мировой державы. Геополитические противники постарались лишить его морального права на Победу.

Когда советское государство в конце 1980-х совсем ослабло, в отечественных СМИ валом пошли публикации с «правдой» о войне. Их смысл был таков: СССР — глиняный колос, рухнувший под первым ударом нацисткой Германии. А проиграли немцы из-за собственных ошибок, огромной российской территории и отсутствия нормальных дорог. Красная армия победила же благодаря генералу Морозу и западной помощи по программе Ленд-лиз.

Причем козыри в руки западным пропагандистам ранее подкинули их советские коллеги, раздувшие до невероятных величин придуманные победы. Так, например, появились мифы о «28 панфиловцах» и «величайшем танковом сражении под Прохоровкой». Желание учить людей истории на ярких примерах понятно, но зачем их было придумывать, если есть множество реальных, документально доказанных подвигов и побед Красной Армии?..

Миф №1 — «Полный разгром Красной Армии летом 1941 года»

Согласно этому мифу, гитлеровские войска, перейдя границу 22 июня 1941 года серьезного организованного сопротивления не встретили. Советские части были разгромлены поодиночке. Солдаты и офицеры деморализованы и в панике бежали с поля боя. Безоружные, голодные, в оборванной форме они миллионами сдавались в плен. В итоге Красная Армия в Прибалтике, Белоруссии и Украине была окружена и уничтожена.

Действительно, Вермахт упредил Красную Армию в развертывании. Немцев у границы встретили только дивизии первого стратегического эшелона. Второй эшелон вводился в бой с колес. Но советское командование действовало активно, контратаковало. Был организован контрудар пяти советских механизированных корпусов под Дубно — Луцком — Броды, ставший одним из реальных крупнейших танковых сражений Второй мировой.

К сожалению, силы были неравны. Но ни одна боеспособная часть не подняла белый флаг. Сопротивлялись ожесточенно. Бойцы неделями бились в окружении и попадали в плен, израсходовав все боеприпасы, ранеными и изможденными. Немецкое командование ожидало другого: французская армия в июне1940 полностью капитулировала сразу же после окружения, едва продержавшись шесть недель.

«Из-за стойкости русских их тактика непредсказуема. Они оказывают сопротивление даже в окружении», — говорится в материалах совещания у начальника генштаба сухопутных войск Вермахта генерала Франца Гальдера, состоявшегося в июле 1941 года. Тогда стало ясно, что Красная армия отчаянной обороной сорвала план-блицкрига, отводивший на ее разгром всего лишь две недели.

Миф №2 — «Москву от падения спасло чудо»

Один из популярных стереотипов — роль плохих дорог и суровых морозов в поражении немцев под Москвой. Это не ново: об этом любил еще говорить Наполеон после разгрома в России. Но дело в том, что бездорожье и морозы в равной степени действуют на обе стороны. У советских воинов тоже были проблемы с теплой одеждой. «Если бы генерал Мороз существовал, в Красной армии его бы расстреляли за предательство», — шутят российские военные историки.

В реальности от падения Москву спасло два фактора. Во-первых, состояние немецких войск, обескровленных в жестоких многомесячных боях. Во-вторых, — развертывание новых частей советской армии. В стране с начала войны был запущен механизм «перманентной мобилизации»: постоянного пополнения войск людьми и техникой.

Ну и, конечно, столицу удалось отстоять благодаря невероятной стойкости солдат и офицеров. В советские годы, да и сейчас в этой связи вспоминают о «28 панфиловцах». Эта история была придумана корреспондентом «Красной звезды», что в 1946 году доказала Главная военная прокуратура СССР.

Миф продолжает жить, несмотря на то, что существует масса других, документально подтвержденных фактов подвига защитников Москвы. Он нисколько не умоляет массовый героизм в Красной Армии, но дает злопыхателям возможность посеять сомнения в достоверности официальной версии истории войны.

Миф №3 — «О заградотрядах и штрафбатах в битве за Сталинград»

Один из самых популярных в массовой культуре мифов — роль заградительных отрядов и штрафных батальонов. Якобы благодаря им удалось отстоять Сталинград.

#Оружие За что ИС-2 прозвали «гвардейской кувалдой» Сталина

Многие и, вправду, считают, что в бой тогда бросались неорганизованные массы необученных солдат с одной винтовкой на троих. Чтобы они не бежали с поля боя позади их располагались заградотрядовцы с пулеметами. А позиции немцев непременно «вскрывали» штрафбаты с настоящими и мнимыми преступниками, желающими искупить вину кровью.

Действительно, в тяжелейший период боев на сталинградском направлении Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ №227, известный как «Ни шагу назад». Документ запрещал отступление без распоряжения высшего командования и вводил штрафные батальоны.

Но роль штрафбатов в художественной литературе и кино явно преувеличена. В 1942 году через них прошло 25 тысяч человек — крайне незначительная доля в многомилионной армии. По мнению военного историка Алексея Исаева, традиция демонизации заградотрядов сложилась в перестроечные годы. В действительности это были небольшие отряды, занимавшиеся возвращением в части солдат, покинувших поле боя или же находившихся в тылу без уважительных причин.

Немецкое наступление на Волгу остановил не приказ №227. «Перелом наступил после успеха операции "Уран" в ноябре 1942 — феврале 1943 года, движущей силой которой были не штрафники с заградотрядами, а танковые и механизированные корпуса», — уверен Исаев.

Миф №4 — «Величайшее танковое сражение под Прохоровкой»

При упоминаниях о Прохоровке в голове у соотечественников должна появляться картина многих сотен советских и немецких танков несущихся по полю навстречу друг другу. Картина величайшего танкового сражения, победу в котором одержала Красная Армия. Это самый большой миф о Великой Отечественной войне, официально увековеченный в школьных учебниках, художественной литературе и военных фильмах.

Такого сражения в реальности не было. И великой победы под Прохоровкой 12 июля 1943 года не было тоже. В этот день 5-я гвардейская танковая армия генерала Павла Ротмистрова атаковала окопавшуюся в обороне моторизованную дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Местность была очень сложная для танков и 5-я армия понесла тяжелые потери.

Прохоровка была одним эпизодов эпического по масштабам сражения на Курской дуге. И не самым удачным. Гораздо более успешно действовала на другом направлении 1-ая танковая армия генерала Михаила Катукова. Именно на этом участке были встречные танковые бои. Но лавры в итоге достались не Катукову.

После войны Ротмистров попал в фавору и в 1962 году стал главным маршалом бронетанковых войск СССР. По мнению военного историка Валерия Замулина, тогда и стала формироваться легенда о Ротмистрове как о победителе в «крупнейшем сражении Великой Отечественной войны». Она начала активно внедряться в массовое сознание. «Пик пропагандистской шумихи пришелся на начало 1970-х годов., когда миф о Прохоровке стал каноническим», — отмечает Замулин.

Миф №5 — «Взятие Рейхстага стало концом войны»

Пример безобидного мифа. Общественному сознанию нужны некие знаковые моменты. Таким моментом стало водружение Знамени Победы на крыше Рейхстага со знаменитого фото Евгения Халдея. Снимок тоже, кстати, был постановочным.

Здание Рейхстага (парламента Германии) вовсе не являлось символом Третьего Рейха. Оно господствовало в одном из центральных районов центра Берлина и поэтому его захват был нужен не с идеологической, а с чисто военной точки зрения.

Взяли здание штурмом 1 мая 1945 года. Гарнизон Берлина сдался на следующий день, а все Германия безоговорочно капитулировала только 8 мая.

Но в памяти народа символом Победы и поверженного Третьего рейха стал именно Рейхстаг. И на его стенах солдаты-победители оставляли свои автографы. «Слава тебе, советская отчизна! Твои сыны до Берлина дошли!» — до сих пор гласит одна из надписей, сохраненная для истории в немецком парламенте.