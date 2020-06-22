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Адвокат озвучил причину пьяного вождения Ефремова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vlad_zhen , instagram.com/vlad_zhen

Актер Михаил Ефремов употребил спиртное в день ДТП, так как отмечал православный праздник. А за руль сел, потому что спешил на помощь к своим друзьям, сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам адвоката, Ефремова осуждают, но никто не хочет понять, почему он пьяным сел за руль. «На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете», — цитирует «Собеседник» Пашаева.

Адвокат отметил, что знакомый актера сообщил, что у него в больнице в тяжелом состоянии находятся мать и жена. Сам знакомый находится на территории Украины и не может вылететь в Москву.

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«Друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник (Духов день). Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — заверил Пашаев.

Актер попал в смертельное ДТП 8 июня. По предварительным данным, он сел за руль пьяным и врезался в другой автомобиль. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро пострадавший умер. Ефремов находится под домашним арестом.


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Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....