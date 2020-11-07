Ефремов отправили из СИЗО в колонию

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 в колонию, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.

Место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, не называется. Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Сам Ефремов ранее заявил, что намерен остаться отбывать наказание в СИЗО в качестве работника хозяйственного отряда. Он также собирался при возможности создать тюремный театр и ставить там собственные спектакли.

Мосгорсуд 22 октября по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.