Михаилу Ефремову предложили уйти на СВО ради освобождения

Движение «Ветераны России» предложило актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в пьяном виде, в котором погиб человек, поучаствовать в специальной военной операции на Украине ради условно-досрочного освобождения.

«Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем», — цитирует телеграм-канал SHOT председателя движения Ильдара Резяпова.

«Ветераны России» написали обращение в колонию в Белгородской области, где актер отбывает наказание.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сказал изданию «Подъем», что актер «это не потянет».

Пьяный Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Водитель другой машины погиб. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Он уже отбыл половину срока и получил право ходатайствовать об УДО и без участия в боевых действиях. В апреле появлялась информация, что Ефремову отказали в УДО, но в действительности он не подавал прошения.