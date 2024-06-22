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Михаилу Ефремову предложили уйти на СВО ради освобождения

Источник:
Sibnet.ru
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Движение «Ветераны России» предложило актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в пьяном виде, в котором погиб человек, поучаствовать в специальной военной операции на Украине ради условно-досрочного освобождения.

«Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем», — цитирует телеграм-канал SHOT председателя движения Ильдара Резяпова.

«Ветераны России» написали обращение в колонию в Белгородской области, где актер отбывает наказание.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сказал изданию «Подъем», что актер «это не потянет».

Пьяный Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Водитель другой машины погиб. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Он уже отбыл половину срока и получил право ходатайствовать об УДО и без участия в боевых действиях. В апреле появлялась информация, что Ефремову отказали в УДО, но в действительности он не подавал прошения. 

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ЧП #Громкое дело #Светская хроника
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Топ комментариев

Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...