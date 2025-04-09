Михаил Ефремов освободился из колонии ИК-4 в Белгородской области и отправился в Москву, сообщил адвокат актера Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке», — цитируют «Известия» адвоката. По его словам, в настоящее время Ефремов едет по месту регистрации в Москву.

Сам Ефремов с журналистами встречаться не стал. Его тайно вывели его через черный ход, чтобы он не попал на глаза представителям СМИ.

По словам адвоката, актер первым делом займется лечением. У его подзащитного серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

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Летом 2020 года в Москве Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

Актер получил восемь лет колонии общего режима. В заключении актер провел около 4,5 лет. 24 марта суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова.