Дела о ДТП могут расследовать разные ведомства и водитель может получить очень разные наказания — от штрафа до нескольких лет колонии. Когда дело берет ГИБДД, когда МВД, а в каких случаях им занимается Следственный комитет РФ и уголовное наказание неотвратимо?

Виновник аварии становится фигурантом административного или уголовного разбирательства. Дела могут расследовать разные ведомства, но наказание в конечном итоге определяет суд, учитывая все смягчающие и отягощающие обстоятельства, а также поведение виновника после аварии.

Когда дело ведет ГИБДД?

Сотрудники ГИБДД возбуждают административное производство, если в аварии никто не травмирован.

Если в результате ДТП кто-то из участников получил травмы, важна степень их тяжести, которую определяет судебно-медицинский эксперт. Если вред здоровью квалифицируют как «несвязанный с тяжким вредом», то есть это вред легкой и средней тяжести, то дело останется в ведении ГИБДД, сообщило в ответе на запрос Sibnet.ru ГУ МВД по Новосибирской области.

Разбирательство будет административным (статья 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Если травмы участников аварии определят как легкие, то виновнику аварии могут присудить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а также лишить его прав на полтора года.

Если вред здоровью средней тяжести, то виновника грозит лишение прав на два года и штраф до 25 тысяч рублей.

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В случае, если участники ДТП получили тяжкий вред здоровью, кто-то погиб во время аварии или от полученных травм позже в больнице, то произошедшее подпадает под Уголовный кодекс РФ и расследование передается в другие ведомства.

Когда дело забирает МВД?

Если во время ДТП или после него погибли люди, или экспертиза определила тяжкий вред здоровью, то действия водителя-виновника квалифицируют по уголовной статье «Нарушение ПДД и эксплуатации ТС» (ст. 264 УК РФ). В этом случае дело ведут следователи МВД.

Статья Уголовного кодекса четко квалифицирует наказание в зависимости от того, как и сколько людей пострадало, что делал водитель после аварии и были ли отягчающие обстоятельства, например, опьянение или отсутствие прав.

Так, если в аварии тяжело пострадал человек, но виновник ДТП был трезв и остался на месте, то, согласно санкциям УК РФ, наказать его могут ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на два года.

Но при соглашении сторон и деятельной помощи пострадавшим, как показывает судебная практика, наказание может быть условным.

Сложнее, если в аварии погибли люди, водитель был пьян, сел за руль без прав или покинул место происшествия. По решению суда виновника могут лишить свободы на 15 лет.

Когда за дело берется Следственный комитет?

Если в ДТП погиб несовершеннолетний, то расследование могут передать в Следственный комитет РФ.

Или в тех случаях, когда к 264 статье добавляется статья 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности»).

Например, если в ДТП попал автобус, трамвай, или другой общественный транспорт, а участники аварии получили травмы или погибли.

Степени вреда здоровью

Легкий вред здоровью не опасен для жизни и не угрожает потере трудоспособности, а период восстановления не занимает больше 21 дня. Это, например, ушибы, царапины, вывихи.

Вред средней тяжести — неопасное для жизни, но длительное расстройство здоровья. К такому относятся, например, потеря остроты зрения после аварии или сложные переломы, когда период восстановления здоровья занимает больше 21 дня.

Тяжкий вред — опасный или создающий угрозу для жизни. Это, например, перелом основания черепа, разрыв внутренних органов, обширные и тяжелые ожоги. Весь перечень указан в медицинских критериях.