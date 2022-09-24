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Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предполагающий считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.

Согласно документу, ужесточается наказание за самовольное оставление части (статья 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (статья 332 УК — от двух до десяти лет) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая часть 2.1 статьи 332 — от двух до десяти лет) «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»

Граждане, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

В Уголовный кодекс включены новые статьи: добровольная сдача в плен (статьи 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены) и мародерство (статьи 356.1, до 15 лет).

Госдума 20 сентября приняла законопроект стазу во втором и третьем чтениях, а на следующий день поправки одобрил Совет Федерации.

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