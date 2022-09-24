Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в
Уголовный кодекс, предполагающий считать периоды мобилизации, военного
положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении
преступления.
Согласно документу, ужесточается наказание за самовольное
оставление части (статья 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы),
неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (статья 332 УК — от
двух до десяти лет) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая часть
2.1 статьи 332 — от двух до десяти лет) «в период военного положения, в военное
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»
Граждане, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы,
будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с
контрактниками и призывниками.
В Уголовный кодекс включены новые статьи: добровольная сдача
в плен (статьи 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии
признаков госизмены) и мародерство (статьи 356.1, до 15 лет).
Госдума 20 сентября приняла законопроект стазу во втором и
третьем чтениях, а на следующий день поправки одобрил Совет Федерации.