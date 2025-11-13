НАВЕРХ
Случайные письма: как стать судебным присяжным

Sibnet.ru
Народным судьей в России может стать практически каждый. Но присяжным заседателем нельзя стать специально по собственному желанию. Как же отбирают присяжных?
Силуэты людей
Подать куда-нибудь заявление и стать присяжным в суде невозможно. Власти отбирают кандидатов случайно на основании данных ГАС «Выборы», где содержатся персональные данные об избирателях.

Если человек попал в этот список, ему приходит письмо-уведомление. Но это не значит, что его обязательно позовут в присяжные. Его могут попросить исполнить эту роль в течение следующих четырех лет.

«Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом», — говорится в закона о присяжных.

Кандидат в присяжные — это гражданин:

  • не моложе 25 и не старше 65 лет;
  • владеет русским языком, дееспособен;
  • не состоит на учете в ПНД или у нарколога;
  • нет непогашенной или неснятой судимости;
  • не подозревается и не обвиняется в совершении преступлений;
  • не работник правоохранительных органов или судебной системы, не военнослужащий, не священнослужитель.

Коллегия присяжных в районных и гарнизонных военных судах и состоит из шести человек, в региональных и окружных военных судах — из восьми.

Присяжные изучают убийства, дела о причинения вреда здоровью и сбыте наркотиков, даже геноциде, всего примерно 30 преступлений. Они не могут рассматривать дело, если подсудимые — несовершеннолетние или обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Труд присяжного оплачивается. Если он работает по трудовому договору, то ему сохраняют его среднюю зарплату, но ее выплатит не работодатель, а федеральный бюджет. Самозанятым и работающим по гражданско-правовому договору компенсация зарплаты не предусмотрена. Однако безработным выплачивают 50% от должностного оклада судьи суда, где рассматривается дело.

Государство компенсирует все транспортные расходы присяжных на дорогу до суда и обратно, а также проживание в гостинице, если человеку приходится далеко ехать на заседание.

В Российской империи суды присяжных работали с 1864 года до прихода советской власти. В СССР суд присяжных появился 13 ноября 1989 года, при участии присяжных стали рассматривать дела о преступлениях, за которые грозила смертная казнь либо более 10 лет лишения свободы.

Кандидат, если получит приглашение в присяжные, может просто не явиться. Но если человек уже участвует в разбирательстве, за неявку без уважительной причины придется заплатить штраф 2,5 тысячи рублей.

Человек остается в списке кандидатов, даже если исполнил роль присяжного при рассмотрении дела. В течение всех четырех лет, пока не будет сформирован новый перечень, к нему могут обращаться повторно. Более того, когда начнется новый срок, тот же гражданин может опять оказаться среди случайно отобранных кандидатов.

