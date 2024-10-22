В какие двери надо и не надо стучать

Коллеги работают в офисе за закрытыми дверями — надо или не надо к ним стучаться? Есть ли особые правила для руководителя? О правилах делового этикета рассказала бизнес-консультант Елена Игнатьева.

В офисе у сотрудников нет личного пространства, в нем действуют правила делового этикета, а они предписывают — в дверь не стучаться, объяснила Игнатьева видео на YouTube-канале Versedes.

По ее словам, стук в дверь в офисе воспринимается как сигнал «прячьте все, что не относится к работе, я вхожу».

Бизнес-тренер добавила, что аналогичные правила действуют и в отношении кабинета начальника. К нему сотрудник может стучать, если боится руководителя и надеется, что его нет на месте.

Игнатьева перечислила несколько исключений из общего правила: стучат в медицинские кабинеты, где написано «Без стука не входить», те, где установлены определенные правила, например, у нотариуса, или в комнаты отдыха в офисах.