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ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Актер Михаил Ефремов в центре Москвы выехал на встречку и протаранил машину, водитель которой через несколько часов скончался. В момент происшествия Ефремов был пьян.
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