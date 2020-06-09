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Как выбрать спелый арбуз
9 июня,
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НАВЕРХ
ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Актер Михаил Ефремов в центре Москвы выехал на встречку и протаранил машину, водитель которой через несколько часов скончался. В момент происшествия Ефремов был пьян.
Ефремов признался, что плохо помнит момент ДТП
09.06.2020 17:01 НСК
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Актер добровольно поехал на медосвидетельствование в наркологический центр, где была установлена сильная степень опьянения народного артиста.
Прокуратура взяла на контроль дело Ефремова
09.06.2020 15:14 НСК
0
287
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о смертельном ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, сообщили в ведомстве.
Дочь Ефремова выразила разочарование в отце
09.06.2020 14:59 НСК
2
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Девушка планирует в ближайшее время связаться с родственниками погибшего, чтобы оказать какую-либо помощь.
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
09.06.2020 13:57 НСК
4
895
Дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ.
Дочь Ефремова планировала помочь погибшему в ДТП
09.06.2020 12:46 НСК
3
459
Дочь Ефремова обратилась за помощью к подписчикам в Instagram, чтобы найти контакты семьи Сергея Захарова, чью машину протаранил ее отец.
Пострадавший в ДТП с Ефремовым мужчина скончался
09.06.2020 12:11 НСК
4
519
Ефремов, находясь за рулем «Джипа» пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобили «Лада», за рулем которого находился мужчина.
Пьяный Михаил Ефремов на «Джипе» протаранил «Ладу»
09.06.2020 09:10 НСК
1
589
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он с травмами доставлен в больницу.
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