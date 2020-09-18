Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за гибель человека в ДТП, попросил назначить его подзащитному условное наказание, сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

Ефремов 8 июня за рулем своего автомобиля в Москве врезался в фургон, водитель которого на следующее утро скончался в больнице. В крови актера обнаружили алкоголь и наркотики. Через два месяца, 8 сентября, суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.

Апелляционные жалобы подали также бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев и компания «Стоун-XXI», владевшая разбитым при аварии грузовиком. Организация просит отменить приговор и признать ее потерпевшей.