Ефремов зарабатывал в колонии около 10 тыс. рублей в месяц

Актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в пьяном ДТП, в колонии трудился на швейном предприятии и получал около 10 тысяч рублей в месяц, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

«По моим данным, он трудился на швейном предприятии. Получал тысяч 10, из них минус "коммуналка" 3,5-4 тысячи и налоги», — сказала Меркачева ТАСС.

Правозащитница полагает, что после этих вычетов у Ефремова оставалось где-то 5 тысяч рублей. В таком случае актер мог накопить 235 тысяч рублей за 4,5 года.

Ефремов 8 июня 2020 года попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер ехал на Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 57-летний Михаил Захаров. Он погиб.

Актера приговорили к восьми годам колонии, затем срок сократили до 7,5 лет. Он отбывал наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Алексеевский районный суд 24 марта удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Если апелляционной жалобы на решение об УДО не поступит, то он покинет колонию 9 апреля.