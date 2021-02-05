Михаил Ефремов «исчез» из колонии

Отправленные в колонию Михаилу Ефремову письма возвращаются обратно, сообщил журналистам друг осужденного за смертельное ДТП актера.

Мужчина рассказал изданию «Московский комсомолец», что регулярно переписывается с артистом. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием.

Друг актера ответил на послание, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН, что письмо не вручено, так как «адресат убыл в другое учреждение». При этом сам Ефремов ничего не говорил ему про свой перевод.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии умер в больнице.

По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.