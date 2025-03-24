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Михаил Ефремов получил УДО

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Михаил Ефремов
Фото: © vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за пьяное ДТП, выйдет из колонии условно-досрочно — такое решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению», — цитирует РИА Новости Сергея Романенко.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал Ефремов во время заседания, видео опубликовал телеграм-канал Shot.

Актер заявил, что раскаялся и выплатил все иски. Он принес соболезнования потерпевшим и еще раз попросил простить его. Ефремов добавил, что у него «произошла переоценка ценностей» и он «встал на путь исправления».

«Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон», — заключил осужденный.

Ефремов 8 июня 2020 года попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер ехал на Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 57-летний Михаил Захаров. Он погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Наказание он отбывал в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

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Топ комментариев

mosquito__2010

рыбак рыбака што тут удивляться

GammiPluh

Он же имбецил с рождения, как будановым можно восхищаться? Взорвать все или убить всех это верх его гения

volmen

Гнать поганой метлой, с позором.

Captain Nemo

Кто строчит такие заголовки-"Запад призвал",какой то аналитик из банановой страны ляпнул и понеслось.Модеры...