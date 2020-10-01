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Михаил Ефремов написал покаянное письмо

Источник:
РЕН ТВ
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Фото: © Sibnet.ru

Актер Михаил Ефремов написал письмо, в котором признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне, фотографию документа опубликовал РЕН ТВ.

«Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор», — написал артист, который также уточнил, что его прежняя позиция в суде была вызвана давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

По словам Ефремова, Пашаев убеждал его в отсутствии доказательств моей вины в ДТП. В результате актер попытался убедить суд, что в момент аварии не находился за рулем внедорожника.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров, мужчина позднее умер в больнице.

Пресненский суд в начале сентября признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева. Сейчас Ефремов находится в СИЗО.

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