Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее осужденному за совершение ДТП со смертельным исходом.

«Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев», — цитирует судью ТАСС.

При этом в остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения. Сторона потерпевших и прокуратура ранее высказались против смягчения наказания, защита потерпевших назвала приговор актеру справедливым.

В ходе апелляционного процесса Ефремов попытался обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима. Защита просила Мосгорсуд смягчить приговор до такой степени, чтобы актер имел возможность уже сегодня освободиться из-под стражи.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер сел за руль Jeep Grand Cherokee в пьяном состоянии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров умер в больнице.