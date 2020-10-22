НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания

Источник:
Sibnet.ru
358 1
Фото: © vk.com/mihailefremov

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее осужденному за совершение ДТП со смертельным исходом.

«Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до семи лет и шести месяцев», — цитирует судью ТАСС.

При этом в остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения. Сторона потерпевших и прокуратура ранее высказались против смягчения наказания, защита потерпевших назвала приговор актеру справедливым.

В ходе апелляционного процесса Ефремов попытался обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима. Защита просила Мосгорсуд смягчить приговор до такой степени, чтобы актер имел возможность уже сегодня освободиться из-под стражи.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер сел за руль Jeep Grand Cherokee в пьяном состоянии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров умер в больнице.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Михаил Ефремов написал покаянное письмо
Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке
Пашаев прокомментировал «музыкальный привет» Ефремову
Сокамерников Ефремова порадовало поведение артиста
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обвиняемого в руководстве ОПГ Быкова отправили из СИЗО домой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Невеста пришла на свадьбу со сломанной ногой
Сибирь 22.10.2020 16:54
Зверей удивили сотрудники красноярского зоопарка в масках. ФОТО
Сибирь 22.10.2020 16:06
Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения
Сибирь 22.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
5399
Российский интернет резко подорожает
3589
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2797
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2754
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне обеднели быстрее украинцев
•
Суд снизил Михаилу Ефремову срок наказания
•
Назван простой способ определить заражение коронавирусом
•
Школьница «заманила» призывников на военную службу
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
62
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26