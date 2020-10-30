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Отправленный за решетку Ефремов выбил комфортные условия

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Осужденный к 7,5 года заключения за смертельное ДТП Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО «Водник» в Москве вместо колонии, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая актера.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными», — пояснила Литвинович.

Правозащитница отметила, что почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно. По ее словам, в изоляторе есть «прекрасный зал», Ефремов сможет выступать там перед публикой, читать пьесы и даже создать тюремный театр.

Сейчас Ефремов содержится в тесной камере с двухъярусными кроватями и туалетом. После перевода в хозотряд он будет жить в комнате большего размера с одноярусными кроватями и без решеток на окнах. Заключенным отряда разрешено два раза в месяц видеться с родственниками.

Кроме этого, Ефремов сможет перемещаться без сопровождения по всей территории СИЗО, а также посещать в свободное время спортивную площадку и церковь. В целом заключенные хозотряда имеют более комфортные условия заключения.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, он погиб в больнице. Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы.

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xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

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fiopan

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paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...