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Талант и алкоголь: чем прославился актер Михаил Ефремов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0
Михаил Ефремов — сын именитого режиссера и известной актрисы. Сыграл множество запоминающихся ролей, принесших ему любовь и признание зрителя. Но жителям России он запомнился еще буйным нравом, жесткой критикой в адрес правительства и президента России, а также пьяными выходками.

Биография

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в семье российского актера и режиссера Олега Ефремова и его жены народной актрисы «Современника» Аллы Покровской.

Сниматься в кино начал еще в юношестве. В 1976 году состоялся его дебют в картине «Дни хирурга Мишкина». Два года спустя он сыграл в фильме «Когда я стану великаном».

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С 1982 по 1984 годы проходил службу в армии, службу проходил в войсках Военно-воздушных сил СССР. После армии поступил в школу-студию МХАТ. В 1987 году, после ее окончания, возглавил театр студию «Современник-2». Но в 1990 году она распалась. Тогда он ушел в МХАТ.

На сцене МХАТа актер играл восемь лет. Самые известные его роли в МХАТ: роль Моцарта («Амадей), роль Чацкого («Горе от ума»), роль Треплева (Чайка»). Однако за годы работы в МХАТ он часто конфликтовал с отцом. 

Однажды он подрался с директором театра, что переполнило чашу терпения отца, и Ефремов ушел из МХАТа. С середины 2000-х годов он стал играть на сцене «Современника».

Кино и ТВ

Сниматься в кино Ефремов начал с конца 80-х годов прошлого века. В 1989 году стал главным героем сериала «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Но интерес зрителей вызвал по роли в кинокартине «Мужской зигзаг» в 1992 году.

Но настоящую популярность и народную любовь приобрел после роли Алексея Жгута в сериале «Граница. Таежный роман» в 200 году. Герой Ефремова — советский офицер. Добрый, бесхитростный, но непутевый. Любитель выпивки и картежник.

Из переделок офицера всегда вытаскивала жена. Несмотря на то, что Ефремов сыграл не самого положительного человек, зрители искренне сопереживали его герою. 

После этого он снялся в сериале «Каменская», в фильмах «Антикллер» и «Антикиллер-2». Прекрасно ему удалась роль в фильме «День выборов». Там он сыграл мелкого мошенника, прохиндея и пьяницы, прикинувшегося «отцом Иннокентием». Зрителю запомнились его роли в комедиях «Слушатель» и «Супертеща для неудачника», в кинокартинах Никиты Михалкова «Статский советник» и «12».

В 2009 году Ефремов заменил Игоря Квашу в качестве ведущего телепередачи «Жди меня». Он – постоянный член жюри Высшей лиги КВН.

Взгляды на политику

Ефремов участвовал в известном телевизионном проекте «Поэт и гражданин» на телеканале «Дождь», где читал стихи «на злобу дня». Сверхпоулярным стало его стихотворение «Путин и мужик».

Актер придерживается антиправительственных взглядов и открыто выражает свою гражданскую позицию. Выступления артиста с монологами, якобы обличающими политику, проводимую Владимиром Путиным, не раз подвергались критике со стороны чиновников.

Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

После гастрольного тура по Украине в 2016 году член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить Михаила звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Пьяные выходки

О пристрастию к алкоголю сам Ефремов рассказывал Юрию Дудю в его программе «ВДудь». Правда, артист не считал свою зависимость пагубной. Он назвал себя жизнерадостным пьяницей, признался, что «подбухивает».

«Жестко не бухаю, работы много, а работать в поддатом состоянии неправильно. У меня не бывает запоев. Я пью дня два», — отметил Ефремов.

В 2016 году Ефремов приехал на сочинский фестиваль «Кинотавр». Во время банкета перебрал со спиртным, дошел до своего номера, переоделся в халат и тапочки, затем спустился в бар и устроил дебош. Владельцам заведения пришлось вызвать охрану.

В 2018 году во время спектакля в Самарском театре оперы и балета актер вышел на сцену с опозданием в 35 минут. Был пьян и говорил очень тихо. На просьбу зрителей «увеличить громкость» начал ругаться матом. Правда, сам актер позже отрицал, что работал пьяным.

В марте 2020 года Ефремов собрался лететь в Ригу, но Пулково его не пустили на борт из-за того, что он был сильно пьян. Разразился скандал. Позже жена Ефремова, София Кругликова, заявила, что ее муж на самом деле не был пьян, а изображал пьяного.

В июне 2020 в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Он пьяным сел за руль авто, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада». За рулем находился 57-летний мужчина. Его увезли в больницу, но спасти не смогли, пострадавший умер.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актер находится под подпиской о невыезде.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
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