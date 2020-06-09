НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Артисты вне закона: какие ДТП сошли с рук звездам

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © tonnpavloff, instagram.com/tonnpavloff
«Всеактерская дозволенность», «отмажут», «им все можно» — такие комментарии пользователи Сети оставили под видео, на котором запечатлен актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Российские знаменитости после похожих ДТП всегда легко отделывались, последует ли суровое наказание на этот раз?

ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения находился за рулем своего автомобиля. Он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон «Лада». За рулем был 57-летний Сергей Захаров. Он получил множество травм и вскоре скончался в больнице.

Очевидцы сняли на видео происходившее на месте ДТП. На кадрах видно, как предположительно пьяный Ефремов пытается подойти к «Ладе» и спрашивает, жив ли пострадавший. Также в Сети есть видео, где Ефремов обещает вылечить пострадавшего, потому что у него много денег.

Фото: © vlad_zhen , instagram.com/vlad_zhen
 

Ефремов добровольно поехал на медосвидетельствование, которое подтвердило сильное опьянение артиста. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Писатель Эдвард Радзинский

ДТП с участием писателя произошло в июле 2011 года в Подмосковье. Пытаясь объехать затор, Радзинский на своем Volvo XC90 выехал на встречную полосу и врезался в Nissan X-Trail. От мощного удара Nissan опрокинулся на правый бок, а вся правая сторона кузова оказалась сильно смята. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan Мария Куликова.

Фото: © wikimedia

Расследование ДТП затянулось. После трех лет экспертиза установила единоличную вину Радзинского, которому грозило до пяти лет лишения свободы. Но в октябре 2014 года полиция прекратила уголовное производство на основании объявленной ранее амнистии в честь 20-летия Конституции РФ. Радзинский выплатил семье погибшей девушки 2 миллиона рублей.

Композитор Константин Меладзе

Константин Меладзе в 2012 насмерть сбил 32-летнюю женщину, мать двоих детей. ДТП произошло на территории Украины. Композитор, находившийся за рулем внедорожника, сбил пешехода: женщина выходила из-за маршрутки и не видела автомобиль. Несмотря на то, что Константин Меладзе пытался остановить машину, наезда на женщину избежать не удалось.

Фото: © meladzemusic, instagram.com/meladzemusic

По факту аварии МВД возбудило уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). По закону продюсеру грозило до 8 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Но украинская милиция не нашла в действиях продюсера состава преступления и дело закрыли. Продюсер взял на себя ответственность содержать оставшихся сиротами детей погибшей до их совершеннолетия.

Певец Витас

Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, в 2013 году оказался в центре скандала. Находясь за рулем внедорожника Infiniti, артист сбил велосипедистку, попытался скрыться с места ДТП и задел еще два автомобиля. Также Витас устроил перепалку с полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Фото: © vitasroom, instagram.com/vitasroom

В отношении Витаса было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за что после суда он заплатил штраф суммой в 100 тысяч рублей. Также его лишили права управлять автомобилем на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Актер Валерий Николаев

Николаев в 2016 году сбил женщину на пешеходном переходе, расположенном на Чистопрудном бульваре, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована. У 54-летней женщины были диагностированы многочисленные переломы. Установить, в каком состоянии Николаев был за рулем, было невозможно, поскольку задержали его только через сутки после ДТП.

Фото: © club2300683, vk.com/club2300683 

Никаких обвинений в связи с этим ДТП изначально Николаеву не предъявили. Но инцидент омрачили другие «приключения» актера: он пытался скрыться от полиции при задержании, ездил без прав, наехал на полицейского. Запутанная история закончилась арестом на 15 суток и штрафом в 150 тысяч рублей.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Талант и алкоголь: чем прославился актер Михаил Ефремов
Ефремов признался, что плохо помнит момент ДТП
Прокуратура взяла на контроль дело Ефремова
Дочь Ефремова выразила разочарование в отце
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Кремль не посчитал отмену ограничений слишком стремительной
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
Подробности
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина выиграл в лотерею 1,6 млн рублей после 40 лет попыток
Сибирь 09.06.2020 18:38
Подростки-анархисты задержаны в Красноярском крае за изготовление бомб
Сибирь 09.06.2020 18:10
Обнаружены похищенные у инкассаторов деньги
Сибирь 09.06.2020 17:37
Кузбасс избавится от пивнушек в домах через полгода
Сибирь 09.06.2020 17:18
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5786
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4910
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4218
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
3805
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Посылки россиян из-за рубежа «зависли»
•
Зеленский пожелал переболеть коронавирусом
•
Кремль не посчитал отмену ограничений слишком стремительной
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Captain Nemo

А дальше поголовная "очипизация". И тотальный контроль

Иркут 69

Цифровой концлагерь. Бирка, номер, разряд...

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

Uynachalnica

Всех взвесят, измеряют и признанают негодными для дальнейшей светлой жизни! Так то и штрафовать удобней!

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))