Артисты вне закона: какие ДТП сошли с рук звездам

«Всеактерская дозволенность», «отмажут», «им все можно» — такие комментарии пользователи Сети оставили под видео, на котором запечатлен актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Российские знаменитости после похожих ДТП всегда легко отделывались, последует ли суровое наказание на этот раз?



ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения находился за рулем своего автомобиля. Он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон «Лада». За рулем был 57-летний Сергей Захаров. Он получил множество травм и вскоре скончался в больнице.

Очевидцы сняли на видео происходившее на месте ДТП. На кадрах видно, как предположительно пьяный Ефремов пытается подойти к «Ладе» и спрашивает, жив ли пострадавший. Также в Сети есть видео, где Ефремов обещает вылечить пострадавшего, потому что у него много денег.

Фото: © vlad_zhen , instagram.com/vlad_zhen

Ефремов добровольно поехал на медосвидетельствование, которое подтвердило сильное опьянение артиста. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Писатель Эдвард Радзинский

ДТП с участием писателя произошло в июле 2011 года в Подмосковье. Пытаясь объехать затор, Радзинский на своем Volvo XC90 выехал на встречную полосу и врезался в Nissan X-Trail. От мощного удара Nissan опрокинулся на правый бок, а вся правая сторона кузова оказалась сильно смята. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan Мария Куликова.

Фото: © wikimedia

Расследование ДТП затянулось. После трех лет экспертиза установила единоличную вину Радзинского, которому грозило до пяти лет лишения свободы. Но в октябре 2014 года полиция прекратила уголовное производство на основании объявленной ранее амнистии в честь 20-летия Конституции РФ. Радзинский выплатил семье погибшей девушки 2 миллиона рублей.

Композитор Константин Меладзе

Константин Меладзе в 2012 насмерть сбил 32-летнюю женщину, мать двоих детей. ДТП произошло на территории Украины. Композитор, находившийся за рулем внедорожника, сбил пешехода: женщина выходила из-за маршрутки и не видела автомобиль. Несмотря на то, что Константин Меладзе пытался остановить машину, наезда на женщину избежать не удалось.

Фото: © meladzemusic, instagram.com/meladzemusic

По факту аварии МВД возбудило уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). По закону продюсеру грозило до 8 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Но украинская милиция не нашла в действиях продюсера состава преступления и дело закрыли. Продюсер взял на себя ответственность содержать оставшихся сиротами детей погибшей до их совершеннолетия.

Певец Витас

Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, в 2013 году оказался в центре скандала. Находясь за рулем внедорожника Infiniti, артист сбил велосипедистку, попытался скрыться с места ДТП и задел еще два автомобиля. Также Витас устроил перепалку с полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Фото: © vitasroom, instagram.com/vitasroom

В отношении Витаса было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за что после суда он заплатил штраф суммой в 100 тысяч рублей. Также его лишили права управлять автомобилем на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Актер Валерий Николаев

Николаев в 2016 году сбил женщину на пешеходном переходе, расположенном на Чистопрудном бульваре, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована. У 54-летней женщины были диагностированы многочисленные переломы. Установить, в каком состоянии Николаев был за рулем, было невозможно, поскольку задержали его только через сутки после ДТП.

Фото: © club2300683, vk.com/club2300683

Никаких обвинений в связи с этим ДТП изначально Николаеву не предъявили. Но инцидент омрачили другие «приключения» актера: он пытался скрыться от полиции при задержании, ездил без прав, наехал на полицейского. Запутанная история закончилась арестом на 15 суток и штрафом в 150 тысяч рублей.