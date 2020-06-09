Артисты вне закона: какие ДТП сошли с рук звездам

«Всеактерская дозволенность», «отмажут», «им все можно» — такие комментарии пользователи Сети оставили под видео, на котором запечатлен актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Российские знаменитости после похожих ДТП всегда легко отделывались, последует ли суровое наказание на этот раз?
ДТП с Ефремовым
Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения находился за рулем своего автомобиля. Он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон «Лада». За рулем был 57-летний Сергей Захаров. Он получил множество травм и вскоре скончался в больнице.
Очевидцы сняли на видео происходившее на месте ДТП. На кадрах видно, как предположительно пьяный Ефремов пытается подойти к «Ладе» и спрашивает, жив ли пострадавший. Также в Сети есть видео, где Ефремов обещает вылечить пострадавшего, потому что у него много денег.
Ефремов добровольно поехал на медосвидетельствование, которое подтвердило сильное опьянение артиста. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Писатель Эдвард Радзинский
ДТП с участием писателя произошло в июле 2011 года в Подмосковье. Пытаясь объехать затор, Радзинский на своем Volvo XC90 выехал на встречную полосу и врезался в Nissan X-Trail. От мощного удара Nissan опрокинулся на правый бок, а вся правая сторона кузова оказалась сильно смята. В результате ДТП погибла пассажирка Nissan Мария Куликова.
Расследование ДТП затянулось. После трех лет экспертиза установила единоличную вину Радзинского, которому грозило до пяти лет лишения свободы. Но в октябре 2014 года полиция прекратила уголовное производство на основании объявленной ранее амнистии в честь 20-летия Конституции РФ. Радзинский выплатил семье погибшей девушки 2 миллиона рублей.
Композитор Константин Меладзе
Константин Меладзе в 2012 насмерть сбил 32-летнюю женщину, мать двоих детей. ДТП произошло на территории Украины. Композитор, находившийся за рулем внедорожника, сбил пешехода: женщина выходила из-за маршрутки и не видела автомобиль. Несмотря на то, что Константин Меладзе пытался остановить машину, наезда на женщину избежать не удалось.
По факту аварии МВД возбудило уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). По закону продюсеру грозило до 8 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Но украинская милиция не нашла в действиях продюсера состава преступления и дело закрыли. Продюсер взял на себя ответственность содержать оставшихся сиротами детей погибшей до их совершеннолетия.
Певец Витас
Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, в 2013 году оказался в центре скандала. Находясь за рулем внедорожника Infiniti, артист сбил велосипедистку, попытался скрыться с места ДТП и задел еще два автомобиля. Также Витас устроил перепалку с полицейскими, прибывшими на место происшествия.
В отношении Витаса было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за что после суда он заплатил штраф суммой в 100 тысяч рублей. Также его лишили права управлять автомобилем на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Актер Валерий Николаев
Николаев в 2016 году сбил женщину на пешеходном переходе, расположенном на Чистопрудном бульваре, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована. У 54-летней женщины были диагностированы многочисленные переломы. Установить, в каком состоянии Николаев был за рулем, было невозможно, поскольку задержали его только через сутки после ДТП.
Никаких обвинений в связи с этим ДТП изначально Николаеву не предъявили. Но инцидент омрачили другие «приключения» актера: он пытался скрыться от полиции при задержании, ездил без прав, наехал на полицейского. Запутанная история закончилась арестом на 15 суток и штрафом в 150 тысяч рублей.