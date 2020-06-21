Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала американцев

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала значительный интерес в Соединенных Штатах и дала старт началу дискуссии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии. По крайней мере мои собеседники подчеркивают важность серьезного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — цитирует ТАСС слова Антонова.

По его словам, «слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна, о необходимости расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней, давно настало время».

Он обратил внимание, что «бывшие политики выделяют тезисы о важности укрепления системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны».

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«Разумеется, здесь много оппонентов российским подходам. Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По сути за этой философией стоит реализация принципа — кто сильнее, тот и прав», — добавил он.

Антонов признался, что внимательно прочитал статью президента РФ и нашел в ней для себя много полезного. Посол отметил, что в статье президента России на конкретных фактах показывается, кто и почему начал войну, охарактеризованы итоги войны и «построен своего рода мостик к современным международным отношениям».

Важный для меня тезис, который я вынес для себя, — это о нашем долге, долге всех представителей держав — победительниц во Второй Мировой войне, гарантировать, чтобы созданная система международных отношений была сохранена, и, разумеется, она может совершенствоваться», — отметил посол.