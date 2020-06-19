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Опубликована статья Путина о Второй мировой войне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Американский журнал National Interest в пятницу опубликовал статью президента России Владимиру Путина о Второй мировой войны. Российский лидер предостерег Запад от переписывания истории и призвал сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений.

«Российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики — и в особенности польские лидеры — стремятся "замести под ковер" факт Мюнхенского сговора», — говорится в предисловии редакции National Interest.

Полный текст статься на русском языке опубликовало также агентство ТАСС. Путин указывает в статье, что Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах.

Президент напоминает, что СССР внес главный вклад в разгром нацизма и бесполезно доказывать обратное. «В целом СССР взял на себя 75% всех военных усилий, предпринятых антигитлеровской коалицией. В военный период Красная армия "перемолола" 626 дивизий стран Оси, из которых 508 были германскими», — написал Путин.

По его словам, несправедливо заявлять, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, все ведущие страны до некоторой степени ответственны

«Нам всем нужна правда и объективность. Со своей стороны, я всегда призывал своих коллег выстраивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог, с тем чтобы взглянуть на общее прошлое в самокритичной, непредвзятой манере», — пишет Путин.

Страшный урок

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Резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью. Президент назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова — Риббентропа представляют главной причиной Второй мировой

«Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за этот взрыв. Все они сделали фатальные ошибки, заносчиво полагая, что могут обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться вдали от предстоящей мировой катастрофы. Эта близорукость, отказ создать систему коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", — уверен Путин.

Российский лидер призвал помнить этот урок, сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. По его мнению саммит лидеров «ядерной пятерки» ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы, пишет президент. Он выразил надежду на то, что такая встреча состоится как можно скорее.

«Наши коллеги, Си Цзиньпин, (Эммануэль) Макрон, (Дональд) Трамп, (Борис) Джонсон поддержали российскую инициативу провести встречу лидеров пятерки ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности (ООН)», — говорится в статье Путина.




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