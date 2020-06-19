Бабушка издевалась над семилетним внуком в Алтайском крае

Женщина в Горняке Алтайского края истязала семилетнего внука, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 61-летняя женщина с мая по июнь 2020 года истязала внука, находящегося у нее под опекой. Бабушка удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

В настоящее время решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и помещении в социальное учреждение.