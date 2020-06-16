Побившая внучку бабушка объяснилась

Женщина, несколько раз ударившая внучку в лифте в одном из домов Красноярска, объяснила поступок тем, что девочка начала капризничать, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В понедельник в соцсетях появилось видео с камеры, установленной в лифте. Женщина затаскивает ребенка и несколько раз бьет. Полицейские в тот же день установили ее личность — оказалось, это бабушка девочки.

«Были в гостях, зашли в лифт, там она немножко устроила истерику, не стала успокаиваться. Я так среагировала, потеряла управление над собой, ее ударила. Два раза или три получилось. Конечно, я в этом раскаиваюсь. Это был первый и последний... Жизнь остановилась уже», — сказала женщина на оперативном видео, опубликованном СК РФ.

Она пояснила, что, увидев ролик в интернете, сразу же позвонила дочери и рассказала о случившемся. Она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Сейчас с семьей, в которой помимо пострадавшей девочки есть еще грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.