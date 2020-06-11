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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Работу в день голосования 1 июля оплатят в повышенном размере

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Оплата труда россиян, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере, сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере. «За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», — приводит ТАСС слова сенатора.

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Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Как объяснял сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.



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EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

klopman

Да. Типичная история. Хотел быстро наварить-вложился-прогорел-убил-сел. В этой цепочке лишнее слово "быстро"...