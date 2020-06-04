Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщает пресс-служба Роструда.

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день, отмечается в сообщении ведомства.

Также в июне нерабочим днем с сохранением заработной платы стала среда, 24 июня. Продолжительность рабочего дня 23 июня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.

Данный нерабочий день не скажется на размере заработной платы. Работникам, которым зарплату платят сдельно, за этот день должны выплатить вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

24 июня был объявлен нерабочим днем с сохранением зарплаты указом президента России Владимира Путина. В этот день пройдет Парад Победы, перенесенный с традиционной даты 9 мая из-за пандемии коронавируса.