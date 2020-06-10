Неизвестные в Бурятии расстреляли дорожные камеры

Неизвестные в Тункинском районе Бурятии расстреляли почти все камеры фото-и видеофиксации, установленные вдоль дороги, ведущей на курорт, сообщила пресс-служба УпрДор «Южный Байкал».

Камеры, установленные вдоль дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией чаще всего подвергаются нападению вандалов. Возможно, это связано с тем, что с наступлением лета большое количество туристов стремиться на отдых в Тунку: на курорты с целебными источниками и водопадами.

Летом здесь традиционно возрастает интенсивность дорожного движения. А если нет контроля, отдыхающие могут двигаться с превышением скоростного режима.

Сейчас практически все комплексы в Тункинском районе выведены из строя – неизвестные расстреляли их. Это, по мнению специалистов Управления дорог, неизбежно приведет к росту ДТП, в том числе и смертельных. И прецеденты уже есть.

Действия стрелков можно расценивать, как умышленную попытку нанести вред всем участникам дорожного движения. Вандалы могут быть привлечены к уголовной ответственности. Нанесение ущерба имуществу карается законодательством РФ вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.