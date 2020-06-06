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Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Новые штрафы для автомобилистов добавили в КоАП. Какое наказание грозит за проезд по газонам, неправильную парковку и брошенную догнивать машину на улице? Какое обстоятельство будет отягчающим для пьяного водителя и за что ему выпишут штраф в 50 тысяч рублей?

Министерство юстиции опубликовало доработанный проект нового Кодекса об административных правонарушениях на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ответственность за нарушения ПДД прописана в главе 21 «Административные правонарушения в области дорожного движения».

Большинство статей перешли из старой редакции, причем штрафы за уже действующие нарушения ПДД решили не поднимать. Если документ одобрят правительство и Госдума, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Штраф в 50 тысяч рублей

Отягчающим обстоятельством для попавшегося пьяным водителя станет наличие в автомобиле несовершеннолетнего. Управление ТС в состоянии опьянения, если в авто находился ребенок в возрасте до 16 лет, будет наказываться штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав на срок от двух до трех лет. 

Аналогичное наказание грозит водителю, отказавшемуся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Для нетрезвого или отказавшегося от освидетельствования водителя без несовершеннолетнего наказанием по-прежнему остался штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Что изменилось в ОСАГО

Автохлам

Новая статья 16.10 «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств» введет ответственность за парковку на газонах и детских площадках, а также за брошенные и разукомплектованные автомобили.

Разукомплектованным авто будут считать транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство. Понятие «брошенного» в кодексе отдельно пока не прописано.

Наказанием станет сначала предупреждение, а затем наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Парковка на газоне и детской площадке

Та же статья вводит федеральные штрафы за остановку или проезд по газонам и детским площадкам. Сейчас наказание и размер ответственности за это устанавливают муниципалитеты.

Остановка (стоянка) на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Если нарушение зафиксирует камера, то штраф составит 2 тысяч рублей.

Остановка (стоянка) транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, как и проезд по ним, будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей, или 2,5 тысячи в случае фиксации камерами.

За мойку машины в запрещенных для этого местах будут наказывать штрафом в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

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