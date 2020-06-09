«ВКонтакте» научилась распознавать аудио

Функция распознавания аудиосообщений появилась в соцсети «ВКонтакте», сообщается в официальном блоге разработчиков.

Распознаванием речи занимается специальная нейросеть, которая способна правильно интерпретировать сленг и сложные условия записи. Функция пока доступна только части пользователей мобильного приложения, однако в течение недели доступ к ней откроют всем.

«Мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке», — отмечается в сообщении.

В текст можно будет переработать как отправленные, так и полученные сообщения длительностью до 30 секунд. Также нейросеть позволит искать голосовые сообщения по указанному тексту.

Согласно данным «ВКонтакте», голосовые сообщения являются очень популярным форматом общения пользователей соцсети. Ежемесячно такими файлами обмениваются около 30 миллионов пользователей.